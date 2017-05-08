Обама призвал конгресс не отменять его реформу здравоохранения

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-президент США Барак Обама призвал членов конгресса не отменять реформу здравоохранения, которую он считает одним из наиболее важных достижений двух своих президентских сроков.Politico, выступая в Бостоне.
"Я горячо надеюсь, и миллионы людей горячо надеются, что, независимо от партии, подобная смелость все еще возможна", — добавил экс-президент США.
На истекшей неделе палата представителей конгресса проголосовала большинством в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Обамы в 2010 году. Теперь новый законопроект предстоит рассмотреть сенату. Республиканцы, много лет пытавшиеся отменить Obamacare, обладают большинством и в этой палате конгресса, но целый ряд сенаторов возражает против некоторых положений нового законопроекта.
Беспартийное бюджетное управление конгресса пока не оценило потенциальное влияние нового закона на государственный бюджет и экономику. Оценивая предыдущий похожий проект, провалившийся в конгрессе, бюджетное управление пришло к выводу, что при его реализации 24 миллиона американцев лишатся медицинской страховки.