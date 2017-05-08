Обама призвал конгресс не отменять его реформу здравоохранения

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-президент США Барак Обама призвал членов конгресса не отменять реформу здравоохранения, которую он считает одним из наиболее важных достижений двух своих президентских сроков.

"Я надеюсь, что нынешние члены конгресса признают, что требуется не много смелости, чтобы помочь тем, кто и так могуществен и влиятелен, но требуется большая смелость для того, чтобы отстаивать права уязвимых, больных, слабых", — заявил Обама, которого цитирует издание Politico , выступая в Бостоне.

"Я горячо надеюсь, и миллионы людей горячо надеются, что, независимо от партии, подобная смелость все еще возможна", — добавил экс-президент США.

На истекшей неделе палата представителей конгресса проголосовала большинством в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Обамы в 2010 году. Теперь новый законопроект предстоит рассмотреть сенату. Республиканцы, много лет пытавшиеся отменить Obamacare, обладают большинством и в этой палате конгресса, но целый ряд сенаторов возражает против некоторых положений нового законопроекта.

Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе. Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.

Беспартийное бюджетное управление конгресса пока не оценило потенциальное влияние нового закона на государственный бюджет и экономику. Оценивая предыдущий похожий проект, провалившийся в конгрессе, бюджетное управление пришло к выводу, что при его реализации 24 миллиона американцев лишатся медицинской страховки.