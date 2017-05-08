В Париже "Бессмертный полк" и акция протеста могут пройти в одном месте

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Шествие приуроченного до Дню Победы 9 мая "Бессмертного полка" в столице Франции, намеченное на понедельник, может пройти на площади Республики одновременно с акцией несогласных с итогами выборов французского президента.
Как сообщил корреспонденту РИА Новости источник, близкий к организаторам акции протеста, на это же время запланирована акция несогласных с результатами выборов президента Франции, второй тур которых прошел в воскресенье. Призывы выходить на улицы с протестами после подведения итогов второго тура вне зависимости от победителя раздавались во Франции еще до голосования. Число участников этой акции неизвестно.
В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), Эммануэль Макрон набирает 65,82% голосов, Марин Ле Пен — 34,18%.