В Париже "Бессмертный полк" и акция протеста могут пройти в одном месте

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Шествие приуроченного до Дню Победы 9 мая "Бессмертного полка" в столице Франции, намеченное на понедельник, может пройти на площади Республики одновременно с акцией несогласных с итогами выборов французского президента.

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Париже в третий раз. Встреча участников запланирована на 14.00 на площади Республики. После митинга, который пройдет на площади, пешая процессия отправится к кладбищу Пер-Лашез, где состоится возложение цветов к памятнику советским партизанам. Организаторы ожидают, что участие в шествии примут около 400 человек, однако по опыту прошлых лет, число участников всегда превышало заявленное.

Как сообщил корреспонденту РИА Новости источник, близкий к организаторам акции протеста, на это же время запланирована акция несогласных с результатами выборов президента Франции, второй тур которых прошел в воскресенье. Призывы выходить на улицы с протестами после подведения итогов второго тура вне зависимости от победителя раздавались во Франции еще до голосования. Число участников этой акции неизвестно.

О том, что на площади Республики в понедельник пройдет очередная акция протеста, вечером в воскресенье сообщали и участники манифестации, которая прошла на востоке Парижа.

В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), Эммануэль Макрон набирает 65,82% голосов, Марин Ле Пен — 34,18%.