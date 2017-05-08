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9 мая: альтернативная победа

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (98)
07:0008.05.2017
01730
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© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В последние годы накануне 9-го мая у украинских националистов начинается сезонное обострение. Причём с каждым годом их психические проблемы усугубляются.

Мероприятия в честь Дня победы на Украине. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Чекачков
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На Украине хотят отменить выходные 8 марта и в День Победы
Десять лет назад, при Ющенко, они стремились в этот день "примирить" ветеранов Великой Отечественной и коллаборационистов из ОУН/УПА, на основе бандеровской идеологии. В те, уже порядком забытые, времена они ещё претендовали на 50% Победы, утверждая, что, конечно, защищали украинскую независимость от СССР, но и с вермахтом тоже воевали героически. Правда скрупулёзные немцы так и не нашли в своих архивах следов не только эпических сражений, выигранных (или хотя бы героически проигранных УПА), но вовсе не зафиксировали потерь военнослужащих Рейха в "столкновениях" с украинскими националистами.

Советские источники достоверно зафиксировали гибель в бою с УПА только одного "немецкого офицера" — "обер-лейтенанта Пауля Зиберта" — советского разведчика Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова.

После февральского, 2014 года, государственного переворота на Украине, разговоры о войне УПА на два фронта быстро сошли на нет. Вместо Дня Победы 9-го мая уже в 2014 году украинская власть попыталась навязать народу "день памяти и примирения" 8-го мая.

Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища
© РИА Новости . Борис Кудояров
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К 2017 году на Украине и вовсе признали, что 9 мая является для националистов поражением. Пока, правда, они мотивируют это тем, что большевики, мол, оккупировали освобождённую Европу. Но, учитывая, что в пантеоне украинских "героев" прочно обосновались эсэсовцы 14-й вафен-гренадёрской дивизии "Галиция", диверсанты абверовских батальонов "Роланд" и "Нахтигаль", каратели шуцманшафт-батальонов (в том числе сформированных из личного состава Киевского и Буковинского куреней ОУН), а также лично Роман Шухевич, успевший отметиться и в диверсантах Абвера, и среди карателей майора Побегущего, сжигавших белорусские деревни, вместе с жителями, до полного признания своих гитлеровских корней нынешним украинским националистам осталось совсем немного.

А некоторые, как бывший премьер Яценюк, ещё в 2015 году заявивший, что Красная Армия в ходе Второй мировой войны оккупировала Украину и Германию, признали это уже давно. Похоже, что 9-го мая 2017 года, украинские власти решили довести дело Яценюка до логического завершения и расставить все точки над "i".
По крайней мере, вначале советник министра внутренних дел (и бывший министр Украины по чрезвычайным ситуациям) Зорян Шкиряк настоятельно предложил гражданам отказаться 9-го мая от использования традиционной георгиевской символики, поскольку она может вызвать "логичную и объективно правильную реакцию у украинского патриота и гражданина". А затем лидер Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский призвал провести 9-мая акцию "Смертный полк", чтобы не допустить "ватного шабаша в Киеве" в День Победы. По мнению Коханивского "Бессмертный полк" должен быть остановлен, поскольку "берёт свои истоки в Московии".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
Порошенко заявил, что победы во Второй мировой войне не было бы без Украины
Можно было бы порассуждать о параноидальном "комплексе жертвы", заставляющим украинские власти, вопреки очевидным интересам и авторитету собственного государства, стремиться в ряды потерпевших поражение и осуждённых в Нюрнберге военных преступников, отказываясь от статуса страны-победительницы. Проблема, однако, глубже и шире.

Украина и советско-германский договор 1939 года осуждает и требует аннулировать, хоть в таком случае необходимо отказаться от четверти нынешней территории станы — восьми с четвертью областей "преступно присоединённых" к нынешней Украине" советской властью. Украина пытается отказаться от правопреемственности УССР и ищет свои истоки в УНР (1917-1920 годов). Хоть в таком случае надо будет и от статуса государства-учредителя ООН и места в ОБСЕ отказаться (УНР туда никто не принимал).

Кроме того данные процессы на Украине только наиболее ярко выражены. Но нечто сходное мы наблюдаем и в случае с белорусским литвинством — течением возводящим белорусскую народность и государственность к Литовской Руси (Великому княжеству Литовскому, Русскому и Жемайтийскому). Хотя логичнее было бы опереться на историю Полоцкого княжения, первым обособившегося из состава древней Руси и пользовавшегося правами широкой автономии с начала XI, по конец XIV века (и в киевский, и в литовский период). К тому же границы Полоцкого княжения почти совпадают с границами нынешней Белоруссии.

И в России, среди сторонников "европейского выбора" есть течение, оплакивающее поражение "европейских германцев" от "большевистских азиатских орд", превозносящее генерала Власова и коллаборационистов рангом пониже, а на бытовом уровне выражающееся в тоске по "баварскому пиву", которое "пили бы, если бы Гитлер победил".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Горюйте, возлагайте цветы: Аваков "разрешил" украинцам праздновать 9 мая
Да, в Белоруссии и России эти движения носят полумаргинальный характер, но ещё каких-то пять лет назад, сегодняшние борцы с Великой Победой и на Украине носили георгиевские ленточки. Двадцать лет назад самые отпетые националисты утверждали, что никогда невозможно будет поставить под сомнение подвиг советского народа и невозможна реабилитация таких фигур как Шухевич и таких соединений, как 14-я дивизия СС "Галиция". Но шаг за шагом они довольно быстро пришли к тому, что уже в вооруженных силах и в частях МВД Украины нацистская символика используется как полуофициальная (не утверждённая, но и не запрещённая).

В политике, как в сельском хозяйстве: если сорняки регулярно пропалывать, то их вроде бы и нет. А оставь на какое-то время поле без присмотра и сорняк там полностью заглушит культурные растения. Сорняк живуч, у него высокая приспосабливаемость и в режиме "свободной конкуренции" он всегда легко подавляет цивилизованные культуры.

Альтернативные концепции истории Руси от Гостомысла, до наших дней, имеют вполне реальную политическую базу. Русь/Россия — наследница Византии — самостоятельная цивилизация — родственная, но не тождественная современной западной. Чувство родства порождает стремление к воссоединению. Отсюда русское западничество и современный "евроцентризм" части постсоветского общества.

Оба течения воспринимают воссоединение не как конвергенцию, а как поглощение России Западом. Из этого делается простой вывод — любая западная агрессия против России благодетельна, поскольку является цивилизаторским проектом. Любое сопротивление этой агрессии преступно, так как препятствует глобальному прогрессу.

Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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В Раде предложили "отучить" украинцев праздновать 9 мая
Подобного рода западнические движения всегда будут слабее на коренной территории России, поскольку требуют от народа подавить инстинкт самосохранения и разрушить собственное государство. Здесь они могут всплывать на поверхность только в периоды смут и социальных потрясений, будучи преподносимы как средство стабилизации расшатанной государственности.

Но на отторгнутых от России территориях такие движения будут тем сильнее, чем дальше и глубже зашел процесс обособления. Часть России может стать не-Россией, только признав себя анти-Россией. Но между Россией и Западом нет места третьей цивилизации. Если вы не Россия, то вы Запад. Что, собственно, по-своему и пытаются доказать разного рода вестернизаторы.

Печальный парадокс для них заключается в том, что Запад не воспринимает их как своих и дальше шуцманшафт-батальонов не пускает. Россия же продолжает считать их, если уж не совсем русскими, то близко-родственными и постоянно пытается помочь. Противоречие реальной картины мира виртуальному образу приводит вестернизаторов в состояние когнитивного диссонанса. Невозможность окончательно порвать с Россией и стать настоящими европейцами порождает идею необходимости уничтожения даже не просто России, но всего русского (отсюда популярный у украинских наци лозунг: "Убей в себе русского!"). Ликвидация России, "преступно препятствующей" европейской интеграции "свободных народов" становится смыслом существования.

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Украинские националисты пообещали провести акцию "Смертный полк" 9 мая
Великая Победа — символ наивысшего достижения исторической России в противостоянии с коллективным Западом и, одновременно, символ страшнейшего поражения коллаборационистов-вестернизаторов всех мастей и оттенков. Они не могут к ней относиться спокойно. Ведь каждый год 9-го мая им напоминают, что они стояли у стен Москвы, три года осаждали Ленинград, пили воду из Волги, поднимали флаг со свастикой над Эльбрусом, а закончилось всё на развалинах Берлина.

Для любого вестернизатора, будь то украинский националист или российский власовец, ликующий народ 9-го мая — хуже, чем если бы мы каждый год вынуждены были бы наблюдать, в своей столице, как потомки Джэбэ и Субэдэя празднуют годовщину битвы на Калке. Хуже, потому, что мы-то потом всё равно победили, а они проиграли. И опять проигрывают. И уже чувствуют, что к колоннам их рейхстагов скоро опять придёт скромный солдат с мелком.

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