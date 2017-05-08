На трубопроводе в центральной Мексике начался сильный пожар

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Крупный пожар начался в районе трубопровода в центральном штате Мексики Пуэбла, где ранее произошли столкновения между армией и контрабандистами, жертвами которых стали не менее 10 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что 4 мая в мексиканском штате Пуэбла в столкновениях между армией и бандитами, которые занимаются воровством топлива из трубопроводов, были убиты не менее 10 человек, включая четырех военнослужащих.

По информации агентства, в настоящий момент пожарные предпринимают попытки потушить огонь. На фотографиях, опубликованных местными властями, видны языки пламени и густой дым. О причинах возгорания, погибших или пострадавших не сообщается.

Воровство топлива из трубопроводов весьма развито в Мексике, в частности, в Пуэбле. В декабре 2010 года взрыв на месте незаконной врезки в трубу унес жизни сразу 29 человек в поселке Сан-Мартин-Тексмелукан в этом штате.