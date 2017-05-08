Американские военные подтвердили ликвидацию главаря ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главарь группировки "Исламское государства" Абдул Хасиб был ликвидирован в ходе совместной операции афганских и американских военных 27 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на командира вооруженных сил США в Афганистане Джона Николсона.

"Эта успешная совместная операция является очередным шагом к успеху в нашей кампании по уничтожению ИГ", — заявил Николсон.

Ранее о ликвидации Хасиба сообщил президент Афганистана Ашраф Гани.

Афганские власти считают, что Хасиб причастен к организации различных террористических атак в стране. Сообщается, что именно главарь ИГ* распорядился атаковать военный госпиталь в Кабуле, в результате чего погибли десятки медработников.

Ситуация в Афганистане за последние месяцы значительно ухудшилась в связи с "весенним наступлением" движения Талибан*, а также усилением влияния ИГ* в стране.