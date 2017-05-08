В жилом доме в Киеве прогремел взрыв

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Взрыв произошел в жилом доме в Киеве, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, передает украинское интернет-издание LB.ua.
В Киеве на улице Ахматовой произошел взрыв,ранен мужчина. По предварит.информации,сработало самодел.взрывное устр-воhttps://t.co/s4G4226cYW pic.twitter.com/c6XgBWXcCZ— Елена Бувайлик (@alenalane27) 7 мая 2017 г.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, эксперты-криминалисты и кинолог, обстоятельства произошедшего также выясняют следователи.