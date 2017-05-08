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Прости, Марин. Франция выбрала нового президента

Сюжет:
Выборы президента Франции (1048)
00:1308.05.2017
(обновлено: 00:25 08.05.2017)
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© РИА Новости . Михаил МокрушинПерейти в фотобанкВид на Эйфелеву башню в ПарижеВид на Эйфелеву башню в Париже
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Во Франции завершился второй тур президентских выборов. По предварительным данным, опубликованным МВД страны, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон набирает более 60% голосов. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, получившая около 36%, уже признала поражение и поздравила своего соперника с победой.

ЕС рад

Ведущие политики ЕС уже успели поздравить бывшего министра экономики с победой. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер одобрил выбор французов в пользу "европейского будущего", а председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что люди объединились и проголосовали против "тирании фейковых новостей".

Второй тур президентских выборов во Франции. Марин Ле Пен. 7 мая 2017
© REUTERS / Charles Platiau
Телеканал TF1 показал танцующую после поражения Марин Ле Пен

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выразила готовность "дать новый импульс союзу" и назвала победу Макрона "инвестицией в будущее". Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль рассказал, что "рад за своего друга". "Это хороший день для Франции, и это хороший день для Европы и для Германии", — отметил он. В Ведомстве федерального канцлера ФРГ также приветствовали итоги выборов. "Поздравляем вас, Эммануэль Макрон. Ваша победа — это победа сильной единой Европы и плюс для немецко-французской дружбы", — написал официальный представитель Ангелы Меркель Штеффен Зайберт в Twitter.

Рекордно низкая явка

Между тем прошедшие выборы, по оценке радиостанции France Info, могут войти в историю рекордно низкой активностью избирателей. Как утверждают социологи, в этом году "превзойден" результат 1969-го, когда на втором туре президентских выборов проголосовали всего лишь 31,1% граждан. На этот раз, свидетельствуют соцопросы, на участки пришли не более 27% французов.

Против всех

Опросы компаний Ipsos и Sopra Steria показывают, что более 4,2 миллионов человек проголосовали пустыми бюллетенями. Этот показатель свидетельствует о том, что порядка 8,9% избирателей Пятой республики отказались поддержать кандидатов, вышедших во второй тур выборов. Число испорченных бюллетеней не разглашается.

Возможные подтасовки

В городе Ажан на юге Франции наблюдатель от "Национального фронта" заявил о подтасовке результатов. Активист обращал внимание на ненадлежащее качество бюллетеней и требовал признать голосование на участке недействительным. Сотрудники избирательной комиссии отказались выполнить требования мужчины и вызвали полицию. Сообщается, что органам правопорядка пришлось применить к представителю "Нацфронта" силу.

Испорченные бюллетени

В департаментах Савойя и Изер на востоке Франции избиратели получили по почте испорченные бюллетени для голосования. Префектура департаментов попросила жителей не использовать  "разорванные и испорченные" бланки. Как отмечает радиостанция France Bleu, в некоторых районах страны бюллетени рассылались по почте в конвертах с рекламными листовками кандидатов.

Вмешательство извне

Портал WikiLeaks сообщил, что экс-президент США Барак Обама пытался повлиять на ход избирательной кампании во Франции. "Он вмешивался во французские выборы на стороне Макрона после того, как ранее давал ЦРУ указания украсть планы партий", — говорится в Twitter организации. За день до выборов избирательный штаб Макрона рассказал об утечке информации в результате хакерской атаки на электронную почту представителей движения "Вперед". Многие эксперты отметили, что слив данных в интернет в "день тишины" никак не повлиял на результаты выборов.

Несвобода слова

Представители некоторых французских СМИ заявили о том, что штаб Марин Ле Пен отказал им в аккредитации. В число "отказников" попали французские интернет-издания Rue89 и Mediapart, американский портал Buzzfeed, сатирический журнал Charlie Hebdo и такие СМИ, как Les Jours, Streetpress, Bondy Blog, Explicite, Brut и Konbini. В "Нацфронте" объяснили отказ тем, что в павильоне, арендованном для мероприятия, не хватает места.

Представители Макрона, в свою очередь, не допустили корреспондента Sputnik France в предвыборный штаб кандидата. Журналист получил отказ, несмотря на то, что имел аккредитацию от французского МИД.

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