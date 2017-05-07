В Иерусалиме 22 мая пройдет акция "Бессмертный полк"

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю дня 22 Ияра – Дня Победы по еврейскому календарю – пройдут в России и Израиле, в частности в Иерусалиме пройдет шествие "Бессмертного полка", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

День Победы по еврейскому календарю, или День спасения и освобождения, установлен на 26-е число иудейского месяца Ияра и в этом году выпадает на 22 мая. В России День Спасения и Освобождения внесен в реестр иудейских праздников и памятных дней: с 2015 года президент РФ Владимир Путин направляет еврейским общинам поздравительное послание к этой дате.

"В этот день в Москве и многих городах России пройдут мемориальные и религиозные мероприятия. Утром представители еврейской общины возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В Еврейском музее и центре толерантности пройдет торжественная акция, почетными гостями которой станут ветераны войны и бывшие узники лагерей и гетто", — говорится в сообщении.

Накануне праздника, вечером 21 мая, в Московской хоральной синагоге сотни прихожан соберутся на благодарственную молитву о воинах-освободителях, победивших нацизм. В это же время праздничные молитвы прозвучат во многих синагогах и еврейских общинных центрах Москвы.

Церемонии, посвященные 26 Ияра, пройдут более чем в 50 городах России, Белоруссии, Украины, Азербайджана, а также в европейских городах – Париже, Лондоне, Берлине, Франкфурте, Лейпциге, Вене и Амстердаме. В Израиле главная молитва в рамках Дня Спасения и Освобождения состоится 22 мая у Стены плача — важнейшей святыни еврейского народа. Молитва станет частью большой торжественной церемонии, на которую соберутся многочисленные гости.

"В этот же день на горе Герцля в Иерусалиме состоится приуроченная к празднику акция "Бессмертный полк". С портретами героев-красноармейцев пройдут многие жители еврейского государства. Среди участников ожидаются мэр Иерусалима Нир Баркат, депутаты Кнессета, общественные деятели, раввины. На митинге прозвучат официальные выступления, молитвы, а также фронтовые песни", — уточнили в РЕК.