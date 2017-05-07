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В мире

Макрон победил: слабый президент и разделенная Франция

23:3807.05.2017
(обновлено: 23:39 07.05.2017)
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© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкВторой тур президентских выборов во ФранцииВторой тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Во Франции вечером 7 мая завершились выборы. Президентом страны с предварительным результатом 65% был избран Эммануэль Макрон. Несмотря на первый взгляд внушительный результат, Макрон становится президентом страны, разделенной между леворадикалами, левоцентристами, правоцентристами и ультраправыми в приблизительно одинаковой пропорции. В отличие от Франсуа Олланда и его предшественника Николя Саркози, сумевших убедить большую часть французов "в чистую", Макрон становится президентом от противного, воспользовавшись высоким антирейтингом националистов. Подобное вынужденное большинство хотя и дает Макрону мандат, но не закладывает оснований сильной исполнительной власти.

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Конкурс непопулярности: ни Макрон, ни Ле Пен не устраивают французов
За несколько дней до выборов социологическая служба Cevipof провела опрос общественного мнения. Выяснилось, что многие избиратели голосуют за Макрона "вынужденно". Его экономическую программу поддерживает только треть его избирателей, 47% опрошенных вообще заявили, что Макрон им вообще не нравится как личность.

Не удивительно на выборы избиратель шел на выборы неохотно и с "тяжелым сердцем". В какой-то момент СМИ сообщили, что явка во втором туре выборов во Франции рискует стать самой низкой за последние 48 лет. Избиратели портили бюллетени. По данным опросов, 4,2 миллиона французов проголосовали пустым бланком. На улицы Парижа уже вышли демонстранты,недовольные избрание Макрона.

Оппозиция не видит в Макроне триумфатора. "Эммануэль Макрон — это президент, избранный без желания и без энтузиазма", — прокомментировал итог выборов один из лидеров системных правых республиканец Лоран Вокьез. "Для политического проекта Макрона во Франции нет большинства", — заявил пресс-секретарь лидера ультралевых Жан-Люка Меланшона Алексис Корбьер.

© РИА НовостиСтолкновения демонстрантов на востоке Парижа, 7 марта 2017
© РИА Новости
Столкновения демонстрантов на востоке Парижа, 7 марта 2017

Макрон и Россия

Второй тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Макрон и Меркель провели телефонный разговор
Как это ни удивительно, Макрон успел побывать в России раньше, чем уступившая ему Марин Ле Пен. В начале 2016 года в статусе министра экономики политик нанес визит в Москву, который, по отзывам дипломатов, прошел вполне успешно. Тогда же будущий глава государства заявил о необходимости снятия санкций с нашей страны. Однако по мере того, как экономисту открывалась дорога на Елисейский дворец, отношения между Макроном и Кремлем начинали портиться.

В феврале 2017 года Макрон обвинил российские власти в проведении хакерских атак против сайтов возглавляемого им движения "Вперед!" с целью получения дискредитирующей его единомышленников информации. Никаких доказательств вины России пострадавшие — по традиции — представить не смогли. При этом со слов сотрудников Макрона стала известна пикантная деталь — предполагаемые атаки проводились с компьютеров, находящихся на Украине.

В апреле 2017 года в окружении Макрона вновь возвратились к теме компьютерного взлома. По словам ответственного за цифровые технологии у макронистов Мунира Махджуби, участники "Вперед!" подвергались систематическим фишинговым атакам, при этом ни один из почтовых аккаунтов вскрыть не удалось. Во французской прессе ответственность снова возложили на Россию.

Спустя несколько дней, сторонники Макрона взяли свои слова назад, заявив, что почтовые ящики все-таки были взломаны. Одновременно в Интернет просочились гигабайты переписки, не содержащие никакой компрометирующей информации. Неясный по своим целям демарш французские СМИ снова связали с Москвой.

Уже в день первого тура выборов 23 апреля штаб будущего президента отказал в регистрации российским СМИ — Sputnik и RT. Позже, 3 мая, в ходе последних предвыборных дебатов Макрон заявил, что намерен проводить внешнюю политику так, чтобы "не поддаваться диктату Путина". Тогда же, обсуждая такой чувствительный для обеих стран вопрос, как борьба с терроризмом, Макрон назвал партнером Франции Соединенные Штаты, но не Москву.

Президент status quo

Президент Франции Франсуа Олланд на избирательном участке. Архивное фото
© AFP 2017 / Georges Gobet
Олланд призвал министров сделать все, чтобы у Ле Пен был худший результат
Сначала экономический советник, а затем министр экономики Франсуа Олланда, Эммануэль Макрон на протяжении большей части своей карьеры разделял политические взгляды социалистов. Разрыв между будущим президентом и бывшим обозначился в 2016 году, когда Макрон заявил о недостаточном темпе проводившихся в стране реформ. На практике это означало, что пересмотр социальных гарантий, начатый Олландом, Макрона не устраивал как слишком медленный. Тогда же о поддержке Макрона заявило бизнес-сообщество и его рупор — газета Opinion. На некоторое время сложилось впечатление, что Макрон выступает с правой экономической программой, но Олланд не дает ее реализовать.

Однако предвыборная программа нового президента разочаровала сторонников строгой бюджетной экономии. Как оказалось, Макрон не намерен менять что-либо в корне: ни упразднять 35-часовую рабочую неделю, ни воздерживаться от создания новых мест в государственном секторе. Экономия бюджетных средств, предлагаемая Макроном, оказалась скромной — в два раза меньше той, которую предлагал Франсуа Фийон. Меры, предлагаемые Макроном, вполне мог бы реалзовать и Олланд, оставайся тот у власти.

Постоянно обвиняемый в том, что он является политическим наследником Олланда, Макрон понимает обновление, которое он предлагает Франции, как кадровую ротацию во власти. Новый президент заранее объявил, что в его правительстве не будет "старых лиц" — прежних министров-социалистов. Однако единомышленников Олланда, сторонников внешней и внутренней политики по его образцам, в новом кабинете наверняка обнаружится в избытке.

Макрон и ислам

Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Меланшон считает, что Макрон не способен управлять страной
Пятилетнее правление уходящего президента останется в истории Франции чередой террористических актов, унесших жизни более двухсот человек. Факт того, что силовые структуры не смогли предотвратить массовые убийства, наводил аналитиков на мысль, что следующий президент страны сосредоточится на вопросах безопасности. Однако успех Макрона свидетельствует об ошибке прогнозистов. Избиратели Франции доверили высший пост кандидату, не предлагающему ничего нового в том числе и в чувствительной сфере противодействия радикальному исламу.

Отчасти подобное отношение объясняется тем, что Макрон с начала своей политической карьеры рассчитывал на голоса мусульман. В ноябре 2015 года будущий президент заявил, что Франция несет свою часть ответственности за то, что ее граждане становятся радикалами-террористами и поддержал право террористов сохранять французское гражданство после совершения терактов. В 2016 будущий президент осудил запрет исламского купальника буркини, а в 2017 году заявил, что колонизация мусульманского Алжира являлась "преступлением против человечности", которое совершили французы. Тогда же Макрон сделал свое самое громкое заявление о том, что "не существует французской культуры, а есть культура во Франции, и она разнообразна".

Победа Макрона означает, что Франции продолжит свою деятельность чрезвычайно влиятельная исламская ассоциация UOIF, тесно связанная с запрещенными в России "Братьями-мусульманами". Пункт о запрете UOIF значился не только в программе Марин Ле Пен, но и кандидата от системных правых Франсуа Фийона. В опоре на мусульман Макрон продолжает линию, заданную Олландом, также избранным в 2012 году исламскими голосами.

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