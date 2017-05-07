Министр обороны Ирана предостерег Эр-Рияд от необдуманных действий

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Министр обороны Ирана Хосейн Дехган предупредил Саудовскую Аравию, что Тегеран не тронет лишь священные для мусульман города Мекку и Медину, если Эр-Рияд будет действовать необдуманно, передает агентство Tasnim со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Манар".

"Мы им (Саудовской Аравии — ред.) советуем не глупить. Однако если же они сделают что-либо необдуманное, мы не оставим ни одного места (в Саудовской Аравии — ред.) в целостности и сохранности, за исключением Мекки и Медины", — заявил Дехган, чьи слова приводит иранское агентство Tasnim.

Слова главы военного ведомства Ирана прозвучали после того, как заместитель наследного принца Саудовской Аравии министр обороны Мухаммед бен Салман заявил, что желание Ирана "властвовать над исламским миром" является препятствием для налаживания диалога с Саудовской Аравией.

По мнению Мухаммеда бен Салмана, Иран стремится добраться до святыни всех мусульман в Саудовской Аравии — Каабы в Мекке. "Мы не ждем военных действий на территории Саудовской Аравии, чтобы начать противодействовать Ирану", — добавил он.

Разногласия между Ираном и Саудовской Аравией сильно обострились, когда в регионе Ближнего Востока началась "арабская весна" в 2011 году, в которой Тегеран поддержал шиитские силы, а Эр-Рияд встал на стороне противостоящих им суннитов.

В начале 2016 года Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после нападения на ее дипмиссии в иранских городах, последовавшие за казнью в королевстве известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра.