Последнее письмо матери Ярошенко вернули нераспечатанным, сообщил адвокат

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Последнее письмо, написанное тюремному начальству от имени матери осужденного в США Константина Ярошенко, вернули нераспечатанным, заявил РИА Новости адвокат российского гражданина в США Алексей Тарасов.

Любовь Ярошенко скончалась в больнице Ростова-на-Дону в ночь на воскресенье, сообщила ранее РИА Новости супруга Константина Ярошенко Виктория.

"Любовь Михайловна очень волновалась, что Константину отказали в праве получить продукты к Пасхе. По ее просьбе мы написали письмо на имя начальника тюрьмы с требованием предоставить Ярошенко традиционную корзину продуктов к православному празднику, включая пасхальные яйца, кулич. Мы даже вложили в это обращение рецепт кулича и просили либо его купить, либо испечь и предоставить Константину Ярошенко к празднику. К сожалению, не только эта просьба не была выполнена, но и оказалось, что спустя несколько дней после Пасхи нам вернули это экстренное письмо обратно", — сказал адвокат.

"Письмо было не распечатано, оно пришло мне обратно с тюремной печатью, что письмо не принимают и возвращают обратно. Этим многое сказано о том, как относятся к Ярошенко в тюрьме", — добавил адвокат.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.