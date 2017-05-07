Правительство ФРГ поздравило Макрона с победой во втором туре выборов

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 года

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 года

БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт поздравил Эммануэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции.

"С наилучшими пожеланиями! Ваша победа — это победа сильной единой Европы", — написал Зайберт на своей официальной странице в соцсети Twitter.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции, основная часть участков в стране закрылась в 20.00 мск, в больших городах голосование продлено до 21.00 мск. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

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