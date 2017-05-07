Макрон и Ле Пен провели телефонный разговор

Люди выбирают бюллетени на втором туре выборов президента Франции, Марсель, 7 мая 2017

Люди выбирают бюллетени на втором туре выборов президента Франции, Марсель, 7 мая 2017

РИА НОВОСТИ — МАКРОН И ЛЕ ПЕН ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ КРАТКО ПЕРЕГОВОРИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ — АГЕНТСТВО СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИК В ОКРУЖЕНИИ МАКРОНА