Мать Ярошенко до последнего боролась за спасение сына, заявил адвокат

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Мать осужденного в США летчика Константина Ярошенко Любовь Ярошенко до последнего боролась за то, чтобы спасти сына, заявил РИА Новости защитник российского гражданина в США Алексей Тарасов.

Любовь Ярошенко скончалась в больнице Ростова-на-Дону в ночь на воскресенье, сообщила ранее РИА Новости супруга Константина Ярошенко Виктория.

"На протяжении многих лет… мы очень плотно общались с Любовью Михайловной Ярошенко, она была одним из тех людей, которые двигали это дело вперед, она очень много помогала нам, у нас были очень хорошие человеческие отношения. Очень печально осознавать, что ее с нами нет. Она, пожалуй, была настоящей русской женщиной, она до последнего боролась за то, чтобы спасти своего сына", — сказал адвокат.

Он подтвердил, что возможность того, чтобы заключенному дали попрощаться с матерью, совершенно исключена.

"Нет таких прецедентов, когда заключенным разрешали покидать США при том, что они отбывают тюремный срок", — сказал Тарасов.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.