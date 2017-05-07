Правительство Афганистана заявило о ликвидации главаря ИГ* Абдула Хасиба

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"(ИГ)* в этой стране Абдула Хасиба.

"Власти Афганистана подтверждают ликвидацию Абдула Хасиба, главы группировки ИГ провинции Нангархар (на востоке Афганистана)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента страны.

Как отмечает агентство Рейтер , Хасиб стал лидером ИГ в Афганистане в прошлом году после того, как его предшественник Хафиз Сайед Хан был ликвидирован в результате удара беспилотника США.

Считается, что Хасиб распорядился осуществить серию нападений в Афганистане, в том числе на военный госпиталь в Кабуле в марте, говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещенная в России.