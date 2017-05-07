Почти две тысячи фур застряли на выезде из Белоруссии в ЕС

МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Большие очереди грузовых и легковых автомобилей скопились на выезде из Белоруссии в страны Евросоюза, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета страны.

Как свидетельствуют данные погранведомства на 20.00, больше всего автомобилей ожидают выезда в пунктах пропуска на границе с Литвой. Так, в пунктах пропуска "Каменный Лог" в очереди стоят 600 большегрузов и 60 легковых автомобилей, "Котловка" — 160 и 90, "Бенякони" — 260 и 90, "Привалка" — 137 грузовиков, "Лоша" — 40 легковых автомобилей.

Очереди образовались и на выезде в Латвию: в пункте пропуска "Григоровщина" выезда ждут 240 грузовиков, "Урбаны" — 170 фур и 40 легковых автомобилей.

В воскресенье очереди фиксируются и на польском направлении: в пункте пропуска "Брузги" в очереди стоят 48 грузовиков, "Берестовица" — 105 грузовиков и 25 легковых машин, "Козловичи" — 18 фур.

И если по сравнению с данными на 18.00 очереди легковых автомобилей демонстрируют тенденцию к сокращению, то грузовиков на границе прибавляется, говорится в сообщении пограничного комитета.