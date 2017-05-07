Израильские пограничники застрелили напавшую на них с ножом женщину

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая — РИА Новости. Израильские пограничники застрелили женщину, которая напала на них с ножом в Иерусалиме, сообщила пресс-служба полиции.

Нападение произошло у Дамасских ворот, ведущих в мусульманский квартал Старого города — обнесенного стеной исторического центра Иерусалима.

"(Женщина) приблизилась к дежурящим в этом районе полицейским и военным. Она достала нож и прокричала "Аллах акбар". Отреагировав решительно и профессионально, силовики ее обезвредили", — сказано в сообщении правоохранительных органов.

Второй канал местного телевидения передает, что женщина скончалась на месте. Официальный представитель полиции Мики Розенфельд назвал ее "террористкой".

Инцидент, по-видимому, продолжает череду арабских атак, жертвами которых за последние полтора года стали более 40 израильтян и иностранцев. Такие нападения, счет которым идет на сотни, в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде.