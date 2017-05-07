Омбудсмен ДНР заявила о срыве Киевом процесса по определению числа пленных

ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Процесс по определению числа пленных для обмена между Киевом и ополченцами самопровозглашенной ДНР остановлен по вине украинской стороны, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее она отмечала, что на предстоящей встрече в Минске 15 мая будет обсуждаться дата обмена и количество пленных, которые будут подготовлены к процедуре обмена. Это можно будет сделать только после того, как закончится процесс определения числа пленных, не желающих покидать территорию, контролируемую Киевом.

Омбудсмен ДНР позже заявила, что представители Киева сорвали процесс проверки.

"Украина полностью сорвала верификацию. Мы планировали 15 мая уже обсуждать число обмена "всех на всех", но без полной верификации этот процесс остановился", — рассказала Морозова.

Она оповестила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Тони Фриша о срыве представителями Киева процесса подготовки к обмену пленными, дальнейшие действия в этом направлении будут обсуждаться на предстоящей встрече в Минске.

"Я сегодня уже направила письмо господину Фришу – координатору подгруппы — о том, что украинская сторона опять нарушила взятые на себя обязательства. И что дальше делать, мы будем обсуждать на заседании подгруппы 15 мая", — сказала она.