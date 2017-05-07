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В мире

Сотни человек в Мадриде приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Сюжет:
Акция "Бессмертный полк" (53)
19:3107.05.2017
(обновлено: 19:36 07.05.2017)
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© РИА Новости . Елена ШестернинаАкция Бессмертный полк в МадридеАкция Бессмертный полк в Мадриде
© РИА Новости . Елена Шестернина

МАДРИД, 7 мая — РИА Новости, Елена Шестернина. Несколько сот человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Мадриде. Подобные шествия проходят в эти дни и в других городах Испании.

Акция состоялась в самом центре испанской столицы, она началась с возложения венков к памятнику погибших за Испанию на площади Де-ла-Леальтад, недалеко от музея Прадо.

В колонне были видны флаги России, СССР, Второй Испанской республики, Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии… Под песни военных лет и песни о войне, под голос Юрия Левитана о важнейших событиях на фронтах, с портретами своих родственников, участники акции прошли до площади Колумба, где состоялся концерт, подготовленный силами русскоязычных жителей испанской столицы.

© РИА Новости . Елена ШестернинаАкция "Бессмертный полк" в Мадриде
© РИА Новости . Елена Шестернина
Акция "Бессмертный полк" в Мадриде

По оценкам полиции, в акции приняли участие около 400 человек, организаторы называют цифру в тысячу человек.

Это русские

Многие случайные прохожие останавливались, когда видели столь необычное шествие в испанской столице. Мало кто из них мог с ходу сказать, чему посвящена акция.

"Это русские, наверное. Не знаю, может, что-то с Гражданской войной в Испании (1936-1939) связано", — высказывает предположение одна из жительниц Мадрида.

"Да, точно русские. Но почему — сложно сказать", — говорит еще один мужчина.

Внезапно кто-то из прохожих начинает аплодировать.

"Это акция, посвященная окончанию войны против Германии", — объясняет он остальным. "Это русские, если бы не они, никакой победы не было. Миллионы погибли", — говорит мужчина.

© РИА Новости . Елена ШестернинаАкция "Бессмертный полк" в Мадриде
© РИА Новости . Елена Шестернина
Акция "Бессмертный полк" в Мадриде

"Бессмертный полк" проходит в Мадриде во второй раз. Это инициатива наших соотечественников, которые живут здесь и обратились к нам в посольство за поддержкой. Мы, разумеется, оказали все необходимое содействие в вопросе согласования с местными властями, помогли тем, кто сам не смог подготовить портреты, это сделать. Сотни наших соотечественников вышли на улицы Мадрида, чтобы отдать дань уважения памяти наших предков, которые воевали, сражались, ковали победу. Бессмертный полк — это искренняя благодарность нашим предкам", — сказал советник-посланник посольства РФ в Испании Сергей Мелик-Багдасаров.

"Испанцы с большой теплотой относятся к этому празднику. Именно на испанской земле испанцы и наши добровольцы дали первый бой фашизму, тогда еще активно зарождавшемуся, когда Гитлер сделал все возможное, чтобы поддержать мятеж Франко, и направил сюда свои самые мощные самолеты, танки, другую технику для свержения законного республиканского правительства. Те испанцы, которые помнят свою историю, Гражданскую войну, которая очень больно отозвалась в сердце испанского народа, пришли сюда разделить с нами этот праздник, вспомнить годы, когда все прогрессивное человечество встало на борьбу с коричневой чумой", — говорит дипломат.

"Я — антифашист с 18 лет"

В руках у одного из участников шествия, Касимиро, — фотографии известных испанцев, сражавшихся на стороне СССР в годы войны. На груди он показывает приколотый значок — флаг СССР.

Акция Бессмертный полк. Архивное фото
© РИА Новости . Марк-Оливье Бекотт
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В Стокгольме прошла акция "Бессмертный полк"

"Я антифашист с 18 лет, был членом Компартии Испании. Сотни испанцев сражались на фронте — партизаны, пилоты. Был очень известный партизан Хосе Гросс, он получил советские награды. Сын Пассионарии (легендарная глава Компартии Испании Долорес Ибаррури — ред.) Рубен, погиб", — говорит Касимиро.

Рубен Руис Ибаррури воевал с первых дней войны, был смертельно ранен под Сталинградом, умер в госпитале в сентябре 1942 года. Награжден орденом Красного знамени, получил звание Героя Советского Союза посмертно.

Испания, пережившая страшную Гражданскую войну (1936-1939), в которой погибли 300 тысяч человек, официально в годы Второй мировой войны сохраняла нейтралитет. Однако испанские добровольцы воевали и на стороне союзников, и на стороне гитлеровских войск. На стороне фашистов на Ленинградском фронте сражалась Голубая дивизия. Сотни добровольцев сражались на стороне Красной Армии.

© РИА Новости . Елена ШестернинаАкция "Бессмертный полк" в Мадриде
© РИА Новости . Елена Шестернина
Акция "Бессмертный полк" в Мадриде

В руках Давида Гонсалеса — портрет его деда. "Антонио Мата Моралес, солдат республики, 93 смешанная бригада, армия Эбро", — написано под фотографией.

Армия Эбро — одна из армий республиканцев во время Гражданской войны в Испании, ею командовал Хуан Модесто Гильоте, в нее входили около 100 тысяч человек.

Давид не может сдержать слез, когда говорит о деде. "Мой дед стал добровольцем, когда фашисты совершили государственный переворот против испанского правительства, позже стал солдатом Народной армии республики. Сражался в армии Эбро, перешел границу с Францией, оказался в лагере, три года провел в заключении. Я увидел в интернете, что будет эта акция и пришел сюда. Я очень рад что пришел", — говорит он.

"Думаю, что по сравнению с прошлым годом пришло раз в пять больше людей — около тысячи человек. Очень много испанцев в этом году. Здесь в рядах находятся потомки испанских солдат и офицеров, которые сражались в рядах Красной армии на фронтах Великой Отечественной войны, были награждены и сегодня их дети несут эти ордена в строю. Сегодняшняя акция очень важна для нас — показать единение, продемонстрировать, что наши цели, нашли идеалы едины с испанским народом", — говорит руководитель представительства Россотрудничества в Испании Эдуард Соколов.

Дойти до Берлина

Участники акции с радостью делятся рассказами о тех людях, чьи портреты они принесли – в основном это деды и прадеды участников.

"Это портрет моего деда Бахарева Виктора со своим другом на фронте. Не знаю, в каком году сделана эта фотография. Он дошел до Бреста, удостоен орденом Красной звезды, был демобилизован по состоянию здоровья. Мне было четыре города, когда он умер, нянчил меня, когда я был маленьким", — рассказывает Сергей, который живет в Мадриде 12 лет.

Значок Бессмертный полк. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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В Турции прошла акция "Бессмертный полк"

Рядом с ним его жена, Яна, держит в руках портрет своего прадеда. "Карачкин Степан Федорович, он прошел всю войну. О нем я знаю со слов родителей, фотографий, к сожалению, осталось немного. После войны у него родился сын — мой дедушка. В 1947 году прадед умер. Несмотря на то, чтобы мы живем в другой стране, все равно мы должны чтить память и быть благодарными за то, что они подарили нам мир", — говорит Яна.

"Петрухин Михаил Акимович. С 1944 года находился в действующей армии, служил в кавалерии. Дошел до Германии, после войны поступил в военное училище во Львове и всю жизнь был офицером. Моя бабушка, Скотникова Александра Семеновна, работала в шахте в Кузбассе вместо деда, своего мужа, который ушел на фронт. Она не только ждала, но и еще трех детей вырастила", — рассказывает Людмила Петрухина, которая приехала в Испанию из Львова.

В руках молодого человека — грузинский флаг. "Я из Тбилиси, живу здесь 18 лет, я здесь со своей женой — она русская. Знаете, за грузинским столом мы всегда произносим тост за наших дедов, наших бабушек. Тех, кто участвовал в войне, конечно, надо помнить. Поэтому я здесь. Я их помню и люблю. В войне участвовали мой дедушка, и его отец, мой прадед. Благодаря этим людям мы сегодня живы. Никого из них я, сожалению, не застал", — говорит Шота.

Карен — армянин, он возглавляет ассоциацию армян Мадрида и на акцию пришел со своей женой испанкой. "Оба моих деда воевали. Один закончил войну в 1943 году, поскольку получил ранение в ногу. Второй дед был медиком, командовал санитарным поездом" — говорит Карен.

Сергей Панов приехал в Испанию из Донецка. На акции вместе с сыном. "Это портрет моего отца. Василий Федорович Панов. Тут написано "Ковал победу за Уралом". Он работал на сталелитейном заводе недалеко от Свердловска. Ему было 16-17 лет. Наш дядя по маме, ее старший брат, Копылов Иван Иванович всю войну прошел. В конце войны был капитаном разведподразделения, участвовал в переправе через Днепр, одним из первых, с группой разведчиков, переправился. Дошел до Берлина, выжил, вернулся домой, прожил сложную жизнь, был военкомом", — говорит Сергей.

"Эта акция стала доброй традицией. Первый "Бессмертный полк" состоялся в прошлом году. Подготовку к этой акции мы вели в течение всего года, у нас в фейсбуке есть группа, которая так и называется — "Бессмертный полк в Испании". Организует ее наша ассоциация "Благое дело" совместно с представительством российского общественного движения "Суть времени". Мы подготовили информационные листовки, значки и георгиевские ленточки, которые раздаем всем желающим. Вся информация — на русском и испанском", — рассказал президент благотворительной ассоциации "Благое дело", член координационного совета российских соотечественников в Испании Роман Демьян.

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