Exit polls: партия Меркель лидирует на выборах в Шлезвиг-Гольштейне

БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) лидирует на выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, в региональный парламент также проходит "Альтернатива для Германии" (AfD), такие данные exit polls публикует в воскресенье канал N24 после закрытия участков.

По предварительным данным, ХДС получил 34 % голосов. На втором месте — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 27 %. Далее следуют "Зеленые" с 12,5%, свободные демократы с 10,5% и "Альтернатива для Германии" (5,5%).

Шлезвиг-Гольштейн – самая северная земля Германии. К выборам были допущены почти 2,3 миллиона избирателей, в текущем году в голосовании впервые принимают участие лица, достигшие 16 лет. В ходе предыдущих выборов в 2012 году ХДС набрал 30,8%, СДПГ — 30,4% голосов. В результате в земле было сформировано коалиционное правительство во главе с СДПГ, при участии "Зеленых" и объединяющего датское меньшинство "Южношлезвигского союза избирателей".

Это вторые земельные выборы в Германии после прихода в СДПГ нового лидера – бывшего главы Европарламента Мартина Шульца. На выборах в марте в федеральной земле Саар ХДС также лидировал со значительным отрывом.