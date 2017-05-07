Латвийские военные сообщили о приближении к границам российских кораблей

РИГА, 7 мая – РИА Новости. Три российских военных корабля приблизились к границам Латвии, сообщают в воскресенье Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии.

"В водах латвийской эксклюзивной экономической зоны в четырех милях от территориальных вод констатированы корветы Liven 551, "Серпухов 603" и "Моршанск 824", — написано в официальном профиле НВС Латвии в Twitter.

2. NANUCHKA klases korveti LIVEN 551, BUYAN-M klases korveti SERPUKHOV 603 un TARANTUL klases korveti MORSHANSK 824. — NBS (@Latvijas_armija) 7 мая 2017 г.

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НВС Латвии регулярно сообщает о приближении российских военных судов, подводных лодок и военной авиации к границам республики.