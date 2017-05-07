Девушке из Чехии, выступившей против неонацистов, угрожают расправой

ПРАГА, 7 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Чешские органы правопорядка взяли под охрану активистку скаутского движения, которая выступила против националистов во время их первомайского шествия по улицам города Брно, после угроз в сети Facebook, сообщил в воскресенье журналистам представитель президиума республиканской полиции Йозеф Боцан.

Активистка скаутского движения, 16-летняя Люция Мысликова, не побоялась вступить 1 мая в дебаты с марширующими по улицам Брно участниками праворадикальных движений и обвинила их в антидемократических и античеловеческих устремлениях. Фотография, на которой запечатлен разговор Люции и одного из митингующих, была опубликована многими ведущими СМИ, в частности CNN и Би-би-си, а также Всемирной организацией скаутского движения.

"Полиция Южноморавского края расследует появление в сети Facebook призывов к линчеванию активистки скаутского движения из Брно. Полицией также предприняты меры для обеспечения безопасности девушки", — сказал Боцан.

По словам самой Мысликовой, ее разговор с участниками демонстрации правых организаций шел о беженцах в Европе, о народах и национальных государствах.

"Я не предполагала, что доказательства того, к чему они призывают, появятся так быстро. Я считаю весьма тревожным фактом то, что в Чехии людям в открытую угрожают насилием и линчеванием за то, что они выступают за гуманизм, против ненависти и фашизма", — заявила в воскресенье Мысликова, добавив, что положительно оценивает быструю реакцию полиции.

В свою очередь, представители крайне правой организации "Рабочая молодежь", которая была одним из организаторов первомайского шествия в Брно, назвали участников протестных действий против ее марша "полезными идиотами", благодаря которым их шествие привлекло к себе большое внимание СМИ.