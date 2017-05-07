В Турции прошла акция "Бессмертный полк"

АНКАРА, 7 мая — РИА Новости, Алёна Палажченко. Акция "Бессмертный полк" прошла на Принцевых островах в Мраморном море в районе Стамбула, в ней приняли участие более 300 человек, сообщил РИА новости пресс-атташе генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев в воскресенье.

"Сегодня на острове Хейбелиада (входит в состав Принцевых островов – ред.) при поддержке генерального консульства и Российского общества просвещения, культурного и делового сотрудничества прошла акции "Бессмертный полк", в которой приняли участие более 300 человек, в том числе генконсул Андрей Подъелышев и сотрудники нашей дипмиссии", — сказал собеседник агентства.

На острове Хейбелиада расположен памятник российским солдатам, умершим в плену во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Акция объединила соотечественников из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Грузии, Молдавии и других бывших советских республик. Участники акции возложили к памятнику цветы, прошли по улице с портретами своих воевавших предков, флагами СССР и своих стран, исполнили песни военных лет.