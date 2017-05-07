Военные коалиции США не пострадали при нападении ИГ* на базу в Ираке

Колонна правительственных сил во время наступления на Мосул в Ираке. Архивное фото

Колонна правительственных сил во время наступления на Мосул в Ираке. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Военнослужащие коалиции под руководством США не пострадали при нападении на базу в Ираке боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), сообщил РИА Новости представитель Центрального командования ВС США.

"Коалиция подтверждает неудачное нападение ИГ* на базу коалиции и пешмерги близ Киркука в Ираке. Никто из сил коалиции не пострадал при нападении", — заявил представитель командования.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что при нападении были убиты двое курдов-ополченцев, еще шесть получили ранения.

Два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у входа на базу K1 в провинции Киркук. Еще трое нападавших были ликвидированы курдскими отрядами пешмерга, которые контролируют близлежащую территорию.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению иракского Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

*Террористическая организация, запрещенная в России