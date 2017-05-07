Президент ЕЕК напомнил, кто освободил большинство концлагерей

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, посетивший в воскресенье вместе с молодежной делегацией еврейской общины из России концентрационный лагерь Освенцим, напомнил молодым людям, что именно Красная армия внесла наибольший вклад в освобождение лагерей смерти.
Организатором акции "Марш Жизни" выступил главный раввинат России, она прошла под патронатом и при поддержке Европейского еврейского конгресса, и лично его президента Вячеслава Моше Кантора, а также главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды.
По его словам, современное поколение живет во времена широкого доступа к информации об исторических фактах. "Но чрезвычайно важно усвоение вами и вашими ровесниками также и морально-этических ценностей. Знания о событиях прошлого должны правильно восприниматься. Тогда историческая память будет передаваться из поколения в поколение, что поможет предотвратить новые катастрофы", — подчеркнул президент ЕЕК.
Делегация ЕЕК и еврейских организаций России зажгла свечи в память о погибших узниках и солдатах-освободителях. Также участники акции встретились в Освенциме с Батшевой Фридман, пережившей Холокост бывшей узницей концлагеря, которая рассказала молодёжи о своём личном опыте человека, которому удалось выжить в нечеловеческих условиях концлагеря.