В Иордании начались масштабные учения с участием 20 стран

ДУБАЙ, 7 мая — РИА Новости. Ежегодные учения, в которых задействованы около 7,5 тысячи военных из 20 стран, начались в воскресенье в Иордании при поддержке армии США, сообщило Иорданское государственное телевидение.
По словам генерала, в учениях, проходящих в Иордании в седьмой раз, участвуют подразделения армий стран ЕС, Азии, Африки и Персидского залива, в том числе, из Великобритании, Японии, Кении и Саудовской Аравии.
Во время учений, которые продлятся до 18 мая, задействованные подразделения под руководством американских военных отработают меры по защите границ, обеспечению кибербезопасности, а также координацию разных родов войск во время боевых действий.