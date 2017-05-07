В Эстонии перезахоронили останки 128 бойцов Красной Армии

ТАЛЛИН, 7 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Останки 128 бойцов Красной армии, погибших при освобождении Эстонии от фашистов, в воскресенье были перезахоронены на мемориальном участке кладбища города Маарду недалеко от Таллина, сообщила городская мэрия.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, город уважает историческую память и относится с глубоким почтением к людям, отдавшим свою жизнь в борьбе с фашизмом. "Маардуская мэрия продолжит принимать на своей земле останки воинов до тех пор, пока последний солдат, погибший на территории нашей страны, не будет похоронен с почестями. Память о всех павших в страшной войне будет жива всегда", — сказал Архипов.

В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии Александр Петров, советник-посланник посольства Станислав Макаренко, консул белорусского посольства Светлана Карпушина, представители ветеранских организаций Маарду и Таллина, активисты поисковых отрядов из Латвии, а также многочисленные жители Эстонии.

Церемонии перезахоронения проводятся на Маардуском мемориале ежегодно с 2005 года. В этом году она прошла в тринадцатый раз. Теперь на мемориальном участке кладбища в Маарду нашли упокоение 1070 воинов, которые погибли на территории Эстонии во время Второй мировой войны. Поисковые работы ежегодно проводятся активистами военно-исторического объединения Vironia.