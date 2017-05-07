На выборах в Шлезвиг-Гольштейне проголосовали более 42% избирателей к 14.00

БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Более 42% избирателей к 14.00 (15.00 мск) проголосовали на выборах в региональный парламент (ландтаг) земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии, сообщил местный избирком.

Это значительно больше, чем в ходе прошлых выборов, которые состоялись в 2012 году. Тогда за аналогичный период времени к избирательным урнам пришли более 37% граждан.

К выборам в земле допущены почти 2,3 миллиона избирателей, в текущем году в голосовании впервые принимают участие лица, достигшие 16 лет.

По предварительным опросам, опубликованным в минувшую пятницу, в Шлезвиг-Гольштейне с небольшим отрывом лидирует партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз, нынешнее коалиционное правительство во главе с Социал-демократической партией Германии не сможет быть сохранено по итогам выборов.