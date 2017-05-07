В Киеве предложили запретить въезд журналистам, посетившим ЛНР и ДНР

КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Въезд на Украину нужно запретить не только журналистам из России, которые посещали Крым, но и тем, которые посещали неподконтрольную украинским силовикам территорию Донбасса, считает представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
"Считаю, что запрет на въезд на Украину должен быть введен и против тех пропагандистов, которые незаконно, не через КПВВ, а через неконтролируемые участки украино-российской границы заезжали в оккупированный Донбасс. Надо помочь ГПС (Государственной пограничной службе) составить эти списки, поэтому всем, кто отследил на оккупированном Донбассе всевозможных российских пропагандистов, — просьба информировать об этом наши спецслужбы. А те примут правильное решение, согласно украинским законам", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.
Киев ранее уже неоднократно запрещал въезд на Украину журналистам "России сегодня". В апреле 2014 года фотокорреспондент РИА Новости Алексей Куденко, отправленный в редакционную командировку для освещения событий на юго-востоке Украины, не прошел пограничный контроль в аэропорту Донецка. Его посадили на самолет, следующий обратным рейсом. В этот же день украинскими пограничниками с поезда "Москва-Луганск" был снят корреспондент РИА Новости Андрей Малышкин. Ему также отказали во въезде в страну с формулировкой "недостаток средств для пребывания на территории Украины".