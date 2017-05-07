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В мире

В Киеве предложили запретить въезд журналистам, посетившим ЛНР и ДНР

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (96)
16:0207.05.2017
(обновлено: 16:04 07.05.2017)
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyМонумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фотоМонумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy

КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Въезд на Украину нужно запретить не только журналистам из России, которые посещали Крым, но и тем, которые посещали неподконтрольную украинским силовикам территорию Донбасса, считает представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Рекламный щит конкурса Евровидение в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Ранее директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда". В воскресенье пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники не пропустили в страну еще двух журналистов, которые ехали для освещения "Евровидения-2017".

"Считаю, что запрет на въезд на Украину должен быть введен и против тех пропагандистов, которые незаконно, не через КПВВ, а через неконтролируемые участки украино-российской границы заезжали в оккупированный Донбасс. Надо помочь ГПС (Государственной пограничной службе) составить эти списки, поэтому всем, кто отследил на оккупированном Донбассе всевозможных российских пропагандистов, — просьба информировать об этом наши спецслужбы. А те примут правильное решение, согласно украинским законам", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Офис Союза журналистов России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Геращенко также поддержала позицию погранслужбы о запрете на въезд журналистам из России, которые посещали Крым. "Поддерживаю и разделяю позицию ГПС, также высказанную коллегой Антоном Геращенко (советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады) о запрете на въезд на Украину тех журналистов, которые противоправно посетили оккупированный Крым. И никакие это не журналисты, а пропагандисты", — написала Геращенко.

Киев ранее уже неоднократно запрещал въезд на Украину журналистам "России сегодня". В апреле 2014 года фотокорреспондент РИА Новости Алексей Куденко, отправленный в редакционную командировку для освещения событий на юго-востоке Украины, не прошел пограничный контроль в аэропорту Донецка. Его посадили на самолет, следующий обратным рейсом. В этот же день украинскими пограничниками с поезда "Москва-Луганск" был снят корреспондент РИА Новости Андрей Малышкин. Ему также отказали во въезде в страну с формулировкой "недостаток средств для пребывания на территории Украины".

 

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