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В мире

В Нью-Дели прошла акция "Бессмертный полк"

Сюжет:
Акция "Бессмертный полк" (50)
15:4607.05.2017
0830
© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фотоМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая — РИА Новости. Российские соотечественники и выходцы из стран бывшего СССР в воскресенье провели в Нью-Дели акцию "Бессмертный полк".

Ефрейтор Василий Ильич Митенёв
© Фото : фото из личного архива А. Митенёва
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Из-за сильной жары, традиционной для этого времени в Индии, мероприятие проходило в помещении Российского центра науки и культуры (РЦНК). Дети российских сограждан и выходцев из стран бывшего СССР прошлись по вместительному фойе здания РЦНК с портретами своих прадедов и прабабушек военных лет.

После этого некоторые участники выступили с рассказами о том, как их семьи пережили Великую Отечественную войну, а также состоялась культурная программа с исполнением песен времен войны, чтением стихов и танцами.

"Очень рад, что сегодня все наше посольство и вся диаспора соотечественников присоединились к акции "Бессмертный полк", которая уже стала международной. Отрадно, что в акции приняли участие и соотечественники, представляющие бывшие советские республики СССР. Это очень важно для нас, поскольку мы подчеркиваем, что в победу внесли вклад все народы Советского Союза", — заявил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Индии Анатолий Каргаполов.

Егор Генералов, который примет участие в акции Бессмертный полк
© Фото : личный архив семьи Генераловых
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Он выразил уверенность, что эта традиция продолжится в будущем, также напомнив, что в рамках празднования Дня Победы в Российских центрах науки и культуры как в Нью-Дели, так и в других городах Индии, раздавались георгиевские ленточки. Сама акция "Георгиевская ленточка" была запущена в Нью-Дели 26 апреля, когда в РЦНК был открыт зал имени посла Александра Кадакина, скончавшегося в январе этого года.

Как пояснила в беседе с РИА Новости глава Индийской Ассоциации российских соотечественников Елена Барман, праздничные мероприятия по случаю Дня Победы организуются соотечественниками при поддержке посольства каждый год, а акция "Бессмертный полк" проходит третий год подряд. Кроме того, в этом году в рамках празднования Дня Победы в РЦНК были выставлены работы детей российских соотечественников со всей Индии и из других стран на тему мира между народами.

Участники шествия ветеранов ВОВ и акции Бессмертный полк. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
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Минниханов: нельзя заставлять участвовать в акции "Бессмертный полк"
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.

Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля.

Бессмертный полк
© РИА Новости, Инфографика
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Бессмертный полк
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