В Нью-Дели прошла акция "Бессмертный полк"

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая — РИА Новости. Российские соотечественники и выходцы из стран бывшего СССР в воскресенье провели в Нью-Дели акцию "Бессмертный полк".
После этого некоторые участники выступили с рассказами о том, как их семьи пережили Великую Отечественную войну, а также состоялась культурная программа с исполнением песен времен войны, чтением стихов и танцами.
"Очень рад, что сегодня все наше посольство и вся диаспора соотечественников присоединились к акции "Бессмертный полк", которая уже стала международной. Отрадно, что в акции приняли участие и соотечественники, представляющие бывшие советские республики СССР. Это очень важно для нас, поскольку мы подчеркиваем, что в победу внесли вклад все народы Советского Союза", — заявил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Индии Анатолий Каргаполов.
Как пояснила в беседе с РИА Новости глава Индийской Ассоциации российских соотечественников Елена Барман, праздничные мероприятия по случаю Дня Победы организуются соотечественниками при поддержке посольства каждый год, а акция "Бессмертный полк" проходит третий год подряд. Кроме того, в этом году в рамках празднования Дня Победы в РЦНК были выставлены работы детей российских соотечественников со всей Индии и из других стран на тему мира между народами.
Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля.