В Сомали заявили о ликвидации одного из главарей группировки "Аш-Шабаб"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Министерство информации Сомали сообщило о ликвидации одного из лидеров радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" и трех боевиков, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра.

"Пятого мая национальная армия Сомали убила лидера "Аш-Шабаб" Моалима Османа Абди Бадили (Moalim Osman Abdi Badil) и трех боевиков", — цитирует агентство заявление министра.

Ранее сообщалось, что в четверг в ходе проведения операции против боевиков "Аш-Шабаб" погиб один американский военный, еще двое получили ранения.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.