В Гвинее столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли 20 человек

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. По меньшей мере 21 человек погиб, 33 получили ранения в результате столкновения грузовика и микроавтобуса к северу от столицы Гвинеи, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в минувшую субботу примерно в 50 км к северу от столицы страны — города Конакри. По данным агентства, в микроавтобус врезался грузовик с песком, точная причина аварии не называется.

"В результате инцидента, произошедшего рядом с Дабрикой в субботу 21 человек погиб, в том числе 12 женщин", — заявил представитель дорожной полиции Бабакар Сарр (Babacar Sarr). По его словам, еще 33 человека получили ранения.

Автомобильные аварии часто происходят в Гвинее из-за плохого состояния дорог и автомобилей, а также из-за невнимательности водителей.