В Средиземном море за сутки спасли более 500 мигрантов

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Волонтеры спасли за сутки в Средиземном море 514 мигрантов, сообщает испанская неправительственная организация Proactiva Open Arms на своей официальной странице в Twitter.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс , люди пытались добраться до суши на надувных и деревянных лодках. Большая часть мигрантов являются выходцами из Сирии и стран Африки южнее Сахары. В настоящее время судно Golfo Azzuro со спасенными на борту направляется в итальянский порт.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В начале этой недели Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли более 43 тысяч беженцев, причем 1089 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.

Hice esta foto, que tantas vueltas está dando ahora gracias al @WorldPressPhoto, a bordo de una lancha de rescate de @openarms_fund. (1/2) pic.twitter.com/FxYCb2RVlk — Santi Palacios (@SantiPalacios) 30 апреля 2017 г.

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