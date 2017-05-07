Подход меняется: Лавров рассказал о внутренних дискуссиях ЕС о России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия отмечает наличие противоречивых позиций в Евросоюзе, где большинство видит необходимость в налаживании диалога с Москвой, а "агрессивное меньшинство" выступает категорически против, но не вмешивается в эти внутренние дискуссии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Тенденция к тому, чтобы отказываться от этой аномалии, по-моему, укрепляется. Далеко не все в Евросоюзе готовы смириться с этим. И так называемое агрессивное меньшинство пытается всячески сохранить позиции, общие позиции Евросоюза на уровне самого низкого знаменателя. Тогда как принцип солидарности должен предполагать поиск консенсуса, компромисса между крайними позициями", — сказал Лавров.
Он отметил, что в ЕС есть две позиции: тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией, и тех, кто кто выступает за выход из "санкционного тупика".
"Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются", — заключил глава МИД.
Попытки наладить диалог
Об отношениях России и Евросоюза шла речь на встрече Лаврова с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини в конце апреля. Российский министр назвал эти переговоры "очень полезными".
При этом он указал на наличие в Евросоюзе русофобских настроений, когда "из уст брюссельских и европейских политиков периодически звучат безосновательные обвинения в адрес России в стремлении ослабить ЕС, развязывании некой "гибридной войны" против ЕС и даже влиянии на исход выборов в ряде государств-членов".
Могерини со своей стороны заявила, что у Москвы и Брюсселя есть определенные разногласия, касающиеся ситуации на Украине и вопросов, связанных с Крымом, но Европейский союз заинтересован в сотрудничестве с Россией, прежде всего в борьбе с терроризмом.
"Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом. И я хочу еще раз подтвердить нашу заинтересованность в этом сотрудничестве по таким острым вопросам, как ситуация в Сирии, Ливии… Действительно, у нас есть широкий круг вопросов для обсуждения", — сказала глава дипломатии ЕС.
Вопрос о снятии с России санкций на Западе традиционно увязывают с выполнением Минских соглашений, несмотря на то что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом договоренностей по урегулированию кризиса на Украине. Лавров в связи с этим отметил, что Москва стремится выполнять свою часть работы добросовестно, но Киев саботирует выполнение "Минска-2", уходя от диалога с Донецком и Луганском. По мнению российского министра, действия Украины должны встретить "какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует этому правительству".
При этом Лавров призвал ЕС сконцентрироваться на общих реальных угрозах, а не на вымышленных рисках.
Неэффективные санкции
В то же время в мире все чаще признают, что антироссийские санкции не оказали нужного эффекта. В частности, это отметило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
По его словам, "России удалось реструктуризировать экономику таким образом, чтобы смягчить или избежать прямых последствий санкций для населения". Впрочем, при этом и сама Россия понесла издержки из-за введения ответных санкций в отношении ряда государств, констатировал он.
"И снова стало очевидным, что односторонние санкции неэффективны для достижения тех целей, которые они ставят перед собой, и наносят вред правам невинных людей", — заключил Джазаири, призвав снять санкции в отношении российских выборных лиц и предоставить им иммунитет.