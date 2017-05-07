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В мире

Подход меняется: Лавров рассказал о внутренних дискуссиях ЕС о России

14:5207.05.2017
(обновлено: 15:18 07.05.2017)
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© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия отмечает наличие противоречивых позиций в Евросоюзе, где большинство видит необходимость в налаживании диалога с Москвой, а "агрессивное меньшинство" выступает категорически против, но не вмешивается в эти внутренние дискуссии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.  

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе
Чижов прокомментировал санкции Евросоюза против России
Об этом он рассказал в интервью телеканалу "МИР", назвав ненормальной ситуацию, когда некоторые представители Запада ставят "политизированный подход" к отношениям с Россией выше экономических интересов собственных стран и своих граждан. Однако это положение дел, по мнению российского министра, постепенно меняется.

"Тенденция к тому, чтобы отказываться от этой аномалии, по-моему, укрепляется. Далеко не все в Евросоюзе готовы смириться с этим. И так называемое агрессивное меньшинство пытается всячески сохранить позиции, общие позиции Евросоюза на уровне самого низкого знаменателя. Тогда как принцип солидарности должен предполагать поиск консенсуса, компромисса между крайними позициями", — сказал Лавров.

Он отметил, что в ЕС есть две позиции: тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией, и тех, кто кто выступает за выход из "санкционного тупика". 

"Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются", — заключил глава МИД.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Попытки наладить диалог

Об отношениях России и Евросоюза шла речь на встрече Лаврова с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини в конце апреля. Российский министр назвал эти переговоры "очень полезными". 

Сергей Лавров и Федерика Могерини во время совместной пресс-конференции. 24 апреля 2017
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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ЕС хочет вместе с Москвой бороться с террором, но не хочет отменять санкции
"Мы переживаем непростой период в отношениях России с Западом, и это нам не доставляем радости. Мы по-прежнему нацелены на восстановление полноценного сотрудничества с ЕС — нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером, с народами которого у нас очень много общего в историческом, культурном и ценностном отношении", — заявил тогда Лавров.

При этом он указал на наличие в Евросоюзе русофобских настроений, когда "из уст брюссельских и европейских политиков периодически звучат безосновательные обвинения в адрес России в стремлении ослабить ЕС, развязывании некой "гибридной войны" против ЕС и даже влиянии на исход выборов в ряде государств-членов".

© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 24 апреля 2017
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 24 апреля 2017

Могерини со своей стороны заявила, что у Москвы и Брюсселя есть определенные разногласия, касающиеся ситуации на Украине и вопросов, связанных с Крымом, но Европейский союз заинтересован в сотрудничестве с Россией, прежде всего в борьбе с терроризмом.

"Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом. И я хочу еще раз подтвердить нашу заинтересованность в этом сотрудничестве по таким острым вопросам, как ситуация в Сирии, Ливии… Действительно, у нас есть широкий круг вопросов для обсуждения", — сказала глава дипломатии ЕС.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Архивное фото
© AFP 2017 / Clemens Bilan 
Италия выступила против автоматического продления санкций против России
Однако пока, в условиях взаимных санкций, Россию и Евросоюз было бы абсурдно считать стратегическими партнерами, добавила она. 

Вопрос о снятии с России санкций на Западе традиционно увязывают с выполнением Минских соглашений, несмотря на то что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом договоренностей по урегулированию кризиса на Украине. Лавров в связи с этим отметил, что Москва стремится выполнять свою часть работы добросовестно, но Киев саботирует выполнение "Минска-2", уходя от диалога с Донецком и Луганском. По мнению российского министра, действия Украины должны встретить "какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует этому правительству".

При этом Лавров призвал ЕС сконцентрироваться на общих реальных угрозах, а не на вымышленных рисках.

Необъяснимая легкость бытия
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
Необъяснимая легкость бытия

Неэффективные санкции

В то же время в мире все чаще признают, что антироссийские санкции не оказали нужного эффекта. В частности, это отметило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Die Presse объяснила, почему санкции пошли России на пользу
"Россия успешно адаптировалась к ситуации, и население приняло трудности, вызванные санкциями", — заявил в конце апреля спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

По его словам, "России удалось реструктуризировать экономику таким образом, чтобы смягчить или избежать прямых последствий санкций для населения". Впрочем, при этом и сама Россия понесла издержки из-за введения ответных санкций в отношении ряда государств, констатировал он.

"И снова стало очевидным, что односторонние санкции неэффективны для достижения тех целей, которые они ставят перед собой, и наносят вред правам невинных людей", — заключил Джазаири, призвав снять санкции в отношении российских выборных лиц и предоставить им иммунитет.

Какие такие санкции
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
Какие такие санкции
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