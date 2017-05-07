В Азербайджане арестовали военных по подозрению в шпионаже в пользу Армении

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (353)

БАКУ, 7 мая — РИА Новости, Вугар Гасанов. В Азербайджане арестована группа военнослужащих и гражданских лиц, сотрудничавших с армянскими спецслужбами, говорится в совместном заявлении генпрокуратуры, министерства обороны и внутренних дел, а также службы государственной безопасности.

В заявлении отмечается, что на основе полученной информации о планируемых армянскими спецслужбами широкомасштабных диверсиях на территории Тертерского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе была выявлена группа азербайджанских военнослужащих, передавшая военные тайны армянской стороне.

"На основе собранного материала 3 мая было возбуждено уголовное дело и начато следствие с привлечением следственной группы из вышеназванных ведомств. Арестована группа военнослужащих и гражданских лиц, сотрудничавших с армянскими спецслужбами", — говорится в заявлении.

Также сообщается, что в результате оперативно-следственных мер была предотвращена провокационная и террористическая деятельность армянских спецслужб, которая планировалась в общественных местах Баку.

"В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению всех виновных и привлечению их к уголовной ответственности", — говорится в заявлении.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>