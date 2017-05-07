СМИ рассказали детали расследования по делу игры "Синий кит" в Польше

ВАРШАВА, 7 мая — РИА Новости. Более 20 детей фигурируют в расследовании польской прокуратуры в связи с игрой "синий кит", сообщает Польское агентство печати.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних.

"Расследование прокуратуры по делу "игры", в которой может доходить до нанесения себе телесных повреждений или самоубийства, касается более 20 случаев по всей стране. По данным следствия, пострадавшие — это дети в возрасте от 11 до 14 лет", — говорится в сообщении.

Щецинской прокуратурой расследуется уголовное дело по делу игры "синий кит" после того, как поступила информация о трех детях, которые нанесли себе телесные повреждения. "Собранные следствием материалы говорят о том, что никто из пострадавших не совершил успешного самоубийства, но есть случаи нанесения себе телесных повреждений", — говорится в сообщении.

Согласно польскому законодательству, подстрекательство к самоубийству карается по статье 151 уголовного кодекса лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Это не первый случай появления в Польше игры "Синий кит". В середине марта в прокуратуру поступила информация от директора одной из школ в Западном Поморье о том, что его ученики под влиянием игры нанесли себе телесные повреждения.