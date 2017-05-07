В потолке канадского аэропорта поселился маленький енот

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В терминале внутренних рейсов аэропорта Торонто пассажиров теперь встречает маленький енот, поселившийся в потолке, сообщает канадский портал CBC News.
a baby raccoon just casually hanging in the ceiling at Pearson airport welcoming passengers!! 😭 @CP24 @CityNews @CBC @ajplus pic.twitter.com/cOZ5TictV1— LA (@luulayy) May 6, 2017
Пользователи соцсетей опубликовали несколько роликов, на которых зверек оглядывает обрадовавшихся ему пассажиров через дыру в потолке.
Большинство людей умиляются маленькому зверьку и приветствуют его.
Автор заметки в CBC News отмечает, что в последнее время жителям Торонто нет отбоя от енотов. "Они везде. Они едят все. Их ночные крики стали непрошеным саундтреком к весне и лету", — пишет он.
At Toronto Pearson Airport, we spotted this little fellow checking to see who had come off the flight from Edmonton. pic.twitter.com/m2nSdrxwXt— Cameron Graham (@camerongraham) May 6, 2017
И вот теперь, отмечает он далее, они стали "официальными послами" Торонто для посетителей города со всех уголков страны.
Кэмерон Грэм, автор одного из видео с енотом, поделился с CBC своими впечатлениями от неожиданного появления зверька. "Мы почти ждали, что он спустится, одетый в маленькую униформу, и спросит, не нужна ли нам помощь с багажом", — шутит он.