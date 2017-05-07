В потолке канадского аэропорта поселился маленький енот

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В терминале внутренних рейсов аэропорта Торонто пассажиров теперь встречает маленький енот, поселившийся в потолке, сообщает канадский портал CBC News.

​Пользователи соцсетей опубликовали несколько роликов, на которых зверек оглядывает обрадовавшихся ему пассажиров через дыру в потолке.

Большинство людей умиляются маленькому зверьку и приветствуют его.

Автор заметки в CBC News отмечает, что в последнее время жителям Торонто нет отбоя от енотов. "Они везде. Они едят все. Их ночные крики стали непрошеным саундтреком к весне и лету", — пишет он.

At Toronto Pearson Airport, we spotted this little fellow checking to see who had come off the flight from Edmonton. pic.twitter.com/m2nSdrxwXt — Cameron Graham (@camerongraham) May 6, 2017

​И вот теперь, отмечает он далее, они стали "официальными послами" Торонто для посетителей города со всех уголков страны.

Кэмерон Грэм, автор одного из видео с енотом, поделился с CBC своими впечатлениями от неожиданного появления зверька. "Мы почти ждали, что он спустится, одетый в маленькую униформу, и спросит, не нужна ли нам помощь с багажом", — шутит он.