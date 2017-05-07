В Бейруте прошел "Бессмертный полк"

БЕЙРУТ, 7 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. "Бессмертный полк" прошел в Бейруте от посольства РФ до Российского культурного центра науки и культуры.

Представители российской диаспоры, граждане Белоруссии, Украины, Узбекистана, Казахстана и Ливана приняли участие в акции "Бессмертный полк". Около 400 человек с детьми, неся плакаты с фотографиями погибших героев Великой Отечественной войны, прошли по одному из самых оживленных проспектов Бейрута — Вердан. Безопасность обеспечивали сотрудники ливанской полиции, на время шествия проспект был полностью перекрыт для автотранспорта.

"С апреля у нас уже было записано 220 ветеранов, люди пришли с фотографиями своих героев. Можно сказать, что 30% участников с Украины, все те, кто посещают наш культурный центр. Много было ливанцев, которые пришли поддержать, так как им небезразлична наша история. Люди приехали на автобусах из Триполи, Сайды и Бейт-Мери. Полк прошел замечательно",- рассказала РИА Новости сотрудница РЦНиК Светлана Сафа.

После шествия в актовом зале культурного центра состоялся патриотический концерт, на котором дети показали театральную постановку, посвященную женщинам-летчицам, воевавшим в годы войны против фашистской Германии.

В Ливане также планируется провести еще один "Бессмертный полк" с концертом в "южной столице" страны — Тире. Акция запланирована на 13 мая. Акция "Бессмертный полк" проходит в Ливане уже третий год подряд.