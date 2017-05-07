Франция подтвердила освобождение своего гражданина, похищенного в Чаде

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Елисейский дворец подтвердил информацию о том, что похищенный в Чаде гражданин Франции был освобожден.

Ранее в воскресенье власти Судана заявили об освобождении похищенного в марте в Чаде гражданина Франции.

"Президент Республики с глубоким удовлетворением воспринял освобождение нашего соотечественника, который был похищен в Чаде 23 марта, а затем перевезен похитителями в Судан", — говорится в коммюнике.

Инцидент произошел к югу от города Абеше. Министерство иностранных дел Франции подтвердило информацию о похищении. Личность похищенного гражданина не сообщалась. Затем источник в службе безопасности Чада сообщил, что гражданин Франции, который 23 марта был похищен на востоке страны, перевезен в Судан.