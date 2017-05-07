В Германии прошла внезапная проверка казарм на наличие нацистской символики

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный инспектор бундесвера поручил проверить все здания, принадлежащих вооруженным силам Германии, на наличие нацистской символики, сообщает агентство Франс Пресс.

"Генеральный инспектор бундесвера распорядился о проверке всех объектов собственности с тем, чтобы выявить, не представлена ли в них символика вермахта, и если представлена, удалить ее", — заявил агентству представитель оборонного ведомства.

Решение о проверке принято после того, как в в апреле задержали 28-летнего старшего лейтенанта бундесвера Франко А. Его подозревают, в частности, в том, что он мог планировать теракт против беженцев и действовал при этом из националистических убеждений. Министр обороны Германии отменила визит в США, чтобы лично курировать ход расследования, и посетила базу в Илькирш-Граффенштадене, где был расквартирован лейтенант.

Как отмечает агентство, при осмотре выяснилось, что на базе открыто представлена символика вермахта, которую никто не пытался убрать. Впоследствии подобная символика обнаружилась на другой военной базе на юго-западе Германии.