В Ганновере эвакуировали 50 тысяч жителей из-за бомбы времен Второй мировой

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Порядка 50 тысяч жителей немецкого города Ганновер должны покинуть свои дома из-за необходимости подрыва пяти бомб Второй мировой войны, сообщает газета Rheinische Post.

Как пишет издание, операция по подрыву бомб начнется в воскресенье после обеда и может продлиться до вечера.

"В Ганновере это самая большая операция со времен Второй мировой войны", — сказал представитель пожарной службы Михаэль Хинтц.

На момент проведения эвакуации местные власти организовали спортивные и культурные мероприятия, в частности, дети смогут посетить музеи или кино. Также все желающие при необходимости могут получить медицинскую помощь, порцию супа или воспользоваться раскладными кроватями.

В конце декабря 2016 около 54 тысяч жителей Аугсбурга были вынуждены покинуть свои дома утром рождественского воскресенья из-за проведения подрыва бомбы Второй мировой войны.