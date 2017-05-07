Пользователи соцсетей отпраздновали "день голого садовода"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи соцсетей устроили в субботу флешмоб под названием World Naked Gardening Day (WNGD), в рамках которого они выложили в Instagram многочисленные фото работы в саду или огороде в обнаженном и полуобнаженном виде. На акцию обратил внимание портал Mashable.
"Настал Всемирный день голого садовода — единственный день в году, когда выставлять себя напоказ, копаясь при этом в грядках — праздник, который отмечают в международном масштабе", — пишет корреспондент портала Адарио Стрендж.
Этот своеобразный "праздник" был придуман еще в 2005 году американцами Марком Стори и Дэниелом Джонсоном. С тех пор он "отмечается" в первую субботу мая ежегодно.
Авторы флешмоба отмечают, что суть его — не только в том, чтобы повеселиться.
"Занятие садоводством в обнаженном видео — это не только простая радость, оно служит напоминанием нам о том, что мы можем быть честны по отношению к себе как к людям и как к части этой планеты — пусть даже всего на несколько солнечных минут", — говорится в сообщении на официальном сайте WNGD.
На сайте stuff.co.nz опубликован список советов для тех, кто готов принять участие во флешмобе — в частности, о том, что следует предупредить соседей о своих планах, взять с собой подушечку под колени и не забыть про крем от загара