Москва не будет вмешиваться в дискуссии о России в ЕС, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни. 4 мая 2017. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни. 4 мая 2017. Архивное фото

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Москва не будет вмешиваться во внутренние дискуссии стран Евросоюза об отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "МИР".

По его словам, некоторые представители Запада "политизированный подход" к отношениям с Россией ставят выше экономических интересов своих стран и интересов своих граждан.

"Есть позиция тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиция и тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим как они реально в Евросоюзе развиваются", — отметил Лавров.

Против России в Евросоюзе настроено "агрессивное меньшинство", тогда как в целом от этой "аномальной" тенденции постепенно отказываются, считает министр.

В конце апреля Лавров встретился с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини обратил внимание на наличие в ЕС "русофобских настроений" и на то, что европейские политики часто позволяют себе безосновательные обвинения в адрес России.