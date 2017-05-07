Захар Прилепин сообщил о потерях украинской армии под Горловкой

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом году ставший заместителем командира одного из подразделений ДНР, рассказал на своей странице в Facebook о потерях украинской армии под Горловкой.

Писатель обратился непосредственно к украинцам. "Дорогие братья и небратья по ту сторону. Если вам не сообщат сегодня о вчерашних ваших потерях под Горловкой — значит, они вас разводят и лгут вам", — написал он, обратив внимание на то, как "резво" отступала украинская бронетехника со своих позиций в пятницу.

Он также призвал украинцев "не ходить в украинскую армию" и "спрятаться".

В комментариях под своим постом Прилепин написал, что у него есть фото- и видеосвидетельства отступления украинской армии, но он не будет его выкладывать, чтобы не выдавать позиций своих подопечных.

О назначении на должность замкомандира в ДНР в звании майора Прилепин сообщил в феврале, добавив, что находится в Донбассе с декабря 2015 года.

В начале недели заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины.