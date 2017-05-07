Макрон и Ле Пен встретят итоги выборов у Лувра и в павильоне императора

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Оба претендента на высший государственный пост Франции, кандидат от "Национального фронта" Марин Ле Пен и экс-министр экономики, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, несмотря на кардинальную разницу в политических предпочтениях намерены встретить результаты второго тура президентских выборов в исторических местах, которые связаны с французскими правителями прошлого: в охотничьем павильоне Наполеона III и на площади перед Лувром, некогда королевской резиденцией.

Макрон остановил свой выбор на Лувре после того, как парижские власти отказали ему в проведении митинга на Марсовом поле перед Эйфелевой башней. Администрация французской столицы объяснила свое решение тем, что на следующих выходных там пройдет инспекция Международного олимпийского комитета в рамках рассмотрения парижской заявки на проведение Олимпиады 2024 года, и вытоптанные сторонниками Макрона газоны могут отрицательно сказаться на оценке комиссии.

Площадь перед Лувром, на которой уже в субботу вечером установили сцену для кандидата-центриста, символична и потому, что она находится на полпути между Площадью Согласия, где в 2007 году праздновал победу правоцентрист Николя Саркози, и Площадью Бастилии, местом празднования сторонников социалиста Франсуа Олланда в 2012 году.

Как сообщили РИА Новости в предвыборном штабе Макрона, кандидат планирует отправиться туда в воскресенье вечером после того, как сделает в штабе своего политического движения заявление по итогам первых результатов голосования.

В свою очередь, лидер "Национального фронта", независимо от результатов голосования, собирает своих сторонников в бывшем охотничьем павильоне последнего французского императора Наполеона III, расположенном в Венсенском лесу на юго-востоке Парижа.

На сайте павильона, где сейчас организовывают танцевальные вечера, вывешено объявление, в котором администрация отрицает какие-либо связи с идеями партии Ле Пен. Согласно администрации, Нацфронт мог "с таким же успехом арендовать (концертный зал) "Зенит", выставочный павильон в Вильпант и десятки других мест во Франции". В объявлении отмечено при этом, что павильон за время предвыборной кампании был пять раз арендован Макроном, два раза – кандидатом от партии "Республиканцы" Франсуа Фийоном, а также другими политиками.

Во французской метрополии второй тур выборов пройдет в воскресенье, 7 мая. Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.