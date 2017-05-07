Французы в Нью-Йорке голосуют и вспоминают выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая — РИА Новости. Граждане Франции, живущие в США, проголосовали за следующего президента страны в субботу — раньше большинства своих соотечественников.

Многие из живущих в Нью-Йорке французов видят прямые параллели между недавним голосованием в Америке и тем выбором, перед которым сегодня стоит Пятая республика. Будучи зрителями на выборах президента США в ноябре прошлого года, сегодня они сами участники политического действа.

"Выход из зоны евро, или даже Европейского союза, вопросы открытости границ — все это похоже на ситуацию в США", — говорит житель нью-йоркского района Манхеттен.

Сторонников правых идей в традиционно либеральном Нью-Йорке встретить достаточно сложно. С подобным электоратом ранее встретился в Большом яблоке и Дональд Трамп.

"Конечно, (Эммануэль) Макрон, не (Марин) Ле Пен. Хотя выбор не самый лучший", — говорит уроженка Чили и гражданка Франции Марианна. В первом туре выборов она также поддержала Эммануэля Макрона. Ее муж – канадец и не голосует, однако кандидатуру Макрона одобряет.

Как сообщили РИА Новости в консульстве Франции в Нью-Йорке, в штатах Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Джерси и на Бермудских островах были открыты 16 избирательных участков. В этих штатах дипмиссия зарегистрировала 35 тысяч граждан Франции. Из них 28,5 тысячи человек имеют право голосовать, остальные не достигли избирательного возраста.

Голосование во втором туре выборов президента Франции началось в субботу в посольствах Франции за рубежом и заморских территориях и департаментах страны.

Большинство участков закроются в 19.00 по местному времени. Данные о явке на участки, и тем более предварительные результаты, дипмиссии не раскроют до 20.00 7 мая по времени Франции. Во французской метрополии второй тур выборов пройдет в воскресенье.

Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.