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В мире

"Бессмертный полк" в Нью-Йорке: дух общей победы

03:4407.05.2017
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© РИА Новости . Ольга ДенисоваБессмертный полк в Нью-ЙоркеБессмертный полк в Нью-Йорке
© РИА Новости . Ольга Денисова

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Шествие "Бессмертного полка", состоявшееся в Нью-Йорке уже третий год подряд, стало самым крупным с начала проведения акции в стране. Количество участников превзошло и ожидания организаторов.

Вид на монумент Вашингтона. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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"Бессмертный полк" в Вашингтоне: акция сплочения и солидарности
Более тысячи человек в субботу под песню "День Победы" прошли маршем вдоль набережной реки Гудзон к мемориалу воинам, павшим во Второй мировой войне, в Бэттери-парк с видом на статую Свободы. У восьми колонн с именами американских военнослужащих, погибших на полях сражений, встали дети, внуки и правнуки советских ветеранов, с фотографиями своих родных. Это единство словно подчеркивает дух победы, которая в той страшной войне действительно была одна на всех.

Почтив память погибших на передовой и в тылу минутой молчания, они возложили цветы к мемориалу и выпустили в небо белые воздушные шары под песню "Журавли" в исполнении Марка Бернеса.

Среди однополчан в этом году и потомки американских военных, участвовавших во Второй мировой войне. Дуглас узнал об акции от своего друга, родившегося в Латвии и ныне живущего в США. Он пришел с фотографией отца Эдварда Сильвии. "Они сражались по одну сторону", — говорит он.

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Кайл Петерсен пришел на акцию с портретом деда по отцовской линии Генри Петерсена — служившего в американской армии сына эмигрантов из Норвегии и Российской империи. Его отец — прадед Кайла, был аристократом и белым офицером, бежавшим от новой власти в стране.

"В Америке он скрывал свою историю, даже своё отчество, в том числе и от потомков. Так что о его родителях я тоже уже не узнаю. Он даже фамилию изменил, взяв за фамилию название родных мест — Илья Бойко, и принял протестантизм. Он боялся, что большевики будут действовать и в Нью-Йорке", — рассказал РИА Новости Петерсен.

Историю двух своих прадедов, приехавших в Америку из Российской империи, Кайл сегодня серьезно изучает. Он уже посетил родные для них Бойковщину (Львовская область Украины) и Киев, и почти полгода жил в Санкт-Петербурге и Москве, узнавая страну и изучая язык. Несколько лет назад он также принял православие.

Акция Бессмертный полк. Архивное фото
© РИА Новости . Юлия Кислицына
Акция "Бессмертный полк" пройдет в разных странах в честь Дня Победы
Шествие вызывало большой интерес у посетителей уличных кафе и гуляющих по набережной ньюйоркцев. Им участники акции раздавали георгиевские ленточки, рассказывая о смысле этого символа Победы, об акции и даже о своих родных, фотографии которых держали в руках. Беседы иногда затягивались, и некоторые из тех, кто субботним днем вышел на пробежку, или на прогулку с детьми, продолжали движение уже в рядах полка.

Акция "Бессмертный полк" проходит 6 мая в десятке крупных городов США, в Бостоне, Денвере, Сан-Диего, Филадельфии и других — впервые. В этом году количество участников маршей в стране почти вдвое больше, чем в прошлом — около пяти тысяч.

Бессмертный полк
© РИА Новости, Инфографика
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Бессмертный полк

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