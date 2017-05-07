"Бессмертный полк" в Нью-Йорке: дух общей победы

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Шествие "Бессмертного полка", состоявшееся в Нью-Йорке уже третий год подряд, стало самым крупным с начала проведения акции в стране. Количество участников превзошло и ожидания организаторов.
Почтив память погибших на передовой и в тылу минутой молчания, они возложили цветы к мемориалу и выпустили в небо белые воздушные шары под песню "Журавли" в исполнении Марка Бернеса.
Среди однополчан в этом году и потомки американских военных, участвовавших во Второй мировой войне. Дуглас узнал об акции от своего друга, родившегося в Латвии и ныне живущего в США. Он пришел с фотографией отца Эдварда Сильвии. "Они сражались по одну сторону", — говорит он.
27.4%Да, каждый год на нее хожу
16.8%Раньше не участвовал, но в этом году хочу
23.1%В этом не смогу пойти, но в будущем обязательно
32.8%Нет, на 9 мая у меня другие планы
"В Америке он скрывал свою историю, даже своё отчество, в том числе и от потомков. Так что о его родителях я тоже уже не узнаю. Он даже фамилию изменил, взяв за фамилию название родных мест — Илья Бойко, и принял протестантизм. Он боялся, что большевики будут действовать и в Нью-Йорке", — рассказал РИА Новости Петерсен.
Историю двух своих прадедов, приехавших в Америку из Российской империи, Кайл сегодня серьезно изучает. Он уже посетил родные для них Бойковщину (Львовская область Украины) и Киев, и почти полгода жил в Санкт-Петербурге и Москве, узнавая страну и изучая язык. Несколько лет назад он также принял православие.
Акция "Бессмертный полк" проходит 6 мая в десятке крупных городов США, в Бостоне, Денвере, Сан-Диего, Филадельфии и других — впервые. В этом году количество участников маршей в стране почти вдвое больше, чем в прошлом — около пяти тысяч.