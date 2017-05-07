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В мире

"Бессмертный полк" в Вашингтоне: акция сплочения и солидарности

03:3407.05.2017
(обновлено: 03:35 07.05.2017)
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© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на монумент Вашингтона. Архивное фотоВид на монумент Вашингтона. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в субботу в центре Вашингтона с участием более ста человек, которые почтили память своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Акция Бессмертный полк. Архивное фото
© РИА Новости . Юлия Кислицына
Акция "Бессмертный полк" пройдет в разных странах в честь Дня Победы
Акция состоялась в третий раз и по уже заведенной традиции люди собрались у Белого дома, откуда затем прошли маршем до мемориала Второй Мировой войны.

Большинство участников пришли с фотографиями своих родных. Организаторы бесплатно раздавали георгиевские ленточки и таблички, на которые можно было прикрепить фотографии и нести их. Собравшиеся исполняли песни военных лет и песни из известных советских кинофильмов о войне: "Катюшу", "Смуглянку", "Нам нужна одна победа" и другие.

Туристы, которые в этот момент были у Белого дома, с интересом слушали и фотографировали участников акции, спрашивали, чему она посвящена. Кто-то понимающе кивал головой. Порядок обеспечивали сотрудники Секретной службы США. Впрочем, никаких инцидентов во время мероприятия зафиксировано не было.

Одной из особенностей акции в этом году стало то, что власти разрешили ее участникам пройти маршем по проезжей части, а не по тротуарам, как годом ранее.

Акция сплочения…

Участники акции Бессмертный полк. Архивное фото
© Sputnik
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Власти Таджикистана объяснили запрет акции "Бессмертный полк"
Жительница США Екатерина Хилл, которая в очередной раз взяла на себя организацию "Бессмертного полка" в Вашингтоне, отмечает, что акция становится все более популярной среди соотечественников.

"Для нас это важная объединяющая акция. Все приходят с родственниками, рассказывают истории своих семей. И у нас возникает ощущение сплочения, которого я не видела за те 25 лет, которые я тут (в США) живу. Этому помогает акция", — говорит Хилл.

По ее словам, из-за дождей, которые идут в Вашингтоне уже несколько дней, пришло меньше людей, чем могло бы.

"Тем не менее, пришло довольно много людей, в том числе с детьми – ведь это семейная акция. И еще в этом году значительно больше пришло людей с транспарантами. В прошлом году акция была организована в последний момент, а теперь ее уже ждали", — рассказывает она.

Хилл также отметила, положительно мероприятие воспринимают и американцы, когда понимают, чему именно оно посвящено.

"Мне кажется, что американцы всегда воспринимают это положительно. Когда им начинаешь рассказывать, что это за акция, они, как правило, сразу вспоминают какого-то ветерана, которого они знают, кто был в их семье. Обыкновенные люди воспринимают это положительно даже с учетом напряженной политической ситуации (между РФ и США – ред.)", — говорит Хилл.

Пойдете ли вы на акцию "Бессмертный полк"?
Результаты
Пойдете ли вы на акцию "Бессмертный полк"?

  • 27.4%

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Семья Галины Ивановой живет в США уже более 20 лет. На акцию она пришла вместе с мужем с дочерями. В руках они несли фотографии своих родных – воевавших на фронтах, работавших в тылу.

"Хотя мы и живем здесь (в США), мы очень их любим и гордимся ими, гордимся Россией", — говорит одна из дочерей, Ефросинья, которая живет в США с двухлетнего возраста.

"Наши корни – там, в России", — добавляет Галина Иванова и показывает на фотографии родных.

"Понимают ли это американцы? Да, многие из них интересуются историей и знают, хотя бы из книг, об этой войне", — говорит она.

…и солидарности

Среди собравшихся были как выходцы из России и республик бывшего СССР, так и американцы, которые тем самым решили выразить солидарность с россиянами.

Для 73-летнего жителя Мэриленда Роберта Митрочака события Второй Мировой войны и победа над фашистами — это, во многом, личная история – его предки жили в Словакии и Польше.

Акция Бессмертный полк в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Гусарова
Путин: 9 мая множество людей по всему миру пройдут в "Бессмертном полку"
"Они сильно пострадали от немецкой оккупации и затем от преступлений украинских националистов. Многие попали в концлагеря. И именно советская армия освободила членов моей семьи", — вспоминает Митрочак.

"Я пришел сюда, чтобы почтить храбрых советских воинов и мирных жителей, которые столько отдали в этой войне. Мы часто не осознаем этого с этой стороны Атлантики", — сказал он.

По его словам, он также пришел почтить память своего отца и дяди, которые служили во время Второй Мировой войны в американской армии, принимали участие в боевых действиях на Тихом океане.

"Они были союзниками советских солдат – нельзя об этом забывать! Я здесь сегодня из солидарности с русскими и со всеми, кто боролся с фашизмом… Думаю, на фоне многих событий в мире за последние сто лет 9 мая стоит особняком. И молодежь должна об этом знать" — говорит американец.

Бессмертный полк
© РИА Новости, Инфографика
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Бессмертный полк

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