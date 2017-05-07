Похищенных в Нигерии школьниц обменяли на боевиков "Боко Харам"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Власти Нигерии сообщили, что 82 школьницы, которые были похищены в Чибоке в 2014 году, были освобождены в обмен на боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам".

"После длительных переговоров наши силы безопасности забрали этих девочек в обмен на нескольких подозреваемых из "Боко Харам", задержанных властями", — сообщается в пресс-релизе администрации президента страны Мохаммаду Бухари. Число отпущенных боевиков не уточняется.

Также в заявлении правительства сообщается, что девушки встретятся в воскресенье с президентом Нигерии в столице страны Абудже. Ранее нигерийский лидер заявил, что правительство ведет переговоры по возвращению удерживаемых в заложниках девушек.

В апреле 2014 года боевики исламистской группировки "Боко Харам" похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе 2016 года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.

Более 20 из похищенных школьниц были освобождены в октябре прошлого года при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены на свободу. При этом 195 девушек числились пропавшими.