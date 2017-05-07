В армянском Цахкадзоре пройдет фестиваль коньяка

ЕРЕВАН, 7 мая — РИА Новости. Фестиваль армянского коньяка пройдет 7 мая в курортном городке Цахкадзор, сообщила в субботу пресс-служба Фонда развития туризма.

"По всему периметру главной площади Цахкадзора установлены павильоны, где будут представлены более 30 брендов армянского коньяка. Ценителям и любителям этого напитка ведущие производители предложат свои ординарные, марочные, а также коллекционные коньяки", — говорится на официальной странице мероприятия в соцсети Facebook.

Как сообщает пресс-служба Фонда, на фестивале будут открыты также павильоны с сувенирами, образцами ручной работы, произведениями искусства, украшениями и одеждой. Организаторы также обещают участникам угощение со всем разнообразием армянской кухни.

Запланирована шоу-программа, в ходе которой выступят звезды армянской эстрады, в том числе Арам и Ивета Тоноян, а также DJ Smoke. Фестиваль завершится праздничным фейерверком.

Мероприятие организует благотворительный Фонд развития туризма совместно с госкомитетом по туризму Армении. Ранее глава Фонда развития туризма Тигран Карапетян сообщал, что фестиваль коньяка может привлечь порядка 25 тысяч посетителей, в основном туристов. Цахкадзор расположен в 50 километрах от Еревана. Известен своими горнолыжными трассами и спортивными базами.

Коньяк является одним из основных экспортных товаров Армении, а основным рынком сбыта армянского коньяка является Россия.